"Кто из героев романа «Дубровский» вам понравился и почему?" Понравился главный герой романа- Владимир Андреевич Дкбровский. А почему, как написать не знаю) Помогите пожалуйст а
Разное
"Кто из героев романа «Дубровский» вам понравился и почему?" Понравился главный герой романа- Владимир Андреевич Дкбровский. А почему, как написать не знаю) Помогите пожалуйст а
Ответ(ы):
Гость:
Владимир понравился мне за свою верность,любовь к Марии ну т.до
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