"Кто из героев романа «Дубровский» вам понравился и почему?" Понравился главный герой романа- Владимир Андреевич Дкбровский. А почему, как написать не знаю) Помогите пожалуйст а

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"Кто из героев романа «Дубровский» вам понравился и почему?" Понравился главный герой романа- Владимир Андреевич Дкбровский. А почему, как написать не знаю) Помогите пожалуйст а

Автор: Гость