Кто из исследователей и путешествеников доказал возможность заселение человеком островов Тихого океана из Южной Амирики?

Разное
Кто из исследователей и путешествеников доказал возможность заселение человеком островов Тихого океана из Южной Амирики?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12345678912345678912
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Как написать письмо другу
Ответить
Разное
Даны числа 0,12,25,28,35,36,40. Какие из них можно подставить вместо буквы a в неравенство 30<а+5<45, чтобы получить верное числовое неравенс...
Ответить
Разное
Корень слова роскошь
Ответить
Разное
Відомо що деякі квіти в одному букеті з конвалією в"януть. Чому це відбуваєця.
Ответить
Разное
Переведите текст: зын толынды шашын жіберіп ойыпты .Ботадай кздері мен зын кірпіктері уананынан жыпылы-етеді.Маан рамет дегендей,жгіріп келіп бетім...
Ответить
Разное
Как будет 7,1 на английском ?
Ответить
Разное
В коробке синие, красные, жёлтые, зелёные и чёрные карандаши — всего 71 штука. Синих карандашей в 9 раз меньше, чем красных, жёлтых в 7 раз больше,...
Ответить
Разное
Помогите Help me !!!11 Найти наименьшее значение функции: Y=2x^2-8x+7 ^-в квадрате
Ответить
Разное
Решите уравнение пожалуйста. 8*x+4*(13*x+32)=308
Ответить
Разное
Mitrumen перевод с немецкого
Ответить