Кто из названных продавцов нестандартных изделий подлежит административной ответственности и по каким основаниям? А)Директор муниципального магазина б)Продавец частного магазина в)крестьянин продающий свой урожай г)Челов...

Право

Кто из названных продавцов нестандартных изделий подлежит административной ответственности и по каким основаниям? А)Директор муниципального магазина б)Продавец частного магазина в)крестьянин продающий свой урожай г)Человек продающий свой телевизор через объявление в газете д) лоточник, зарегистрированный как предприниматель без образования юридического лица

Автор: Гость