Кто из названных продавцов нестандартных изделий подлежит административной ответственности и по каким основаниям? А)Директор муниципального магазина б)Продавец частного магазина в)крестьянин продающий свой урожай г)Челов...
Право
Кто из названных продавцов нестандартных изделий подлежит административной ответственности и по каким основаниям? А)Директор муниципального магазина б)Продавец частного магазина в)крестьянин продающий свой урожай г)Человек продающий свой телевизор через объявление в газете д) лоточник, зарегистрированный как предприниматель без образования юридического лица
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется все таки д
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