Кто из спорящих прав? Почему? Разгорелся между Любой и Верой спор. Мигом их окружили почти все ребята из класса. Ведь спорят-то о вежливости, а это касается всех! Пришла Люба к одной подруге смотреть кинофильм по телевизору. П...
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Кто из спорящих прав? Почему? Разгорелся между Любой и Верой спор. Мигом их окружили почти все ребята из класса. Ведь спорят-то о вежливости, а это касается всех! Пришла Люба к одной подруге смотреть кинофильм по телевизору. Подруге картина не понравилась, и она ушла спать. Остались у телевизора отец подруги и Люба. Как тут поступить? Уйти домой или остаться? Люба досмотрела фильм до конца. "Нет, ты должна была уйти, как только подруга решила ложиться спать," - утверждала потом Вера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут очень спорный вопрос.С одной стороны-Вера права:неприлично оставаться в гостях,если человек,пригласивший тебя,уже ушёл спать.С другой-неправильно поступила и сама Вера,оставив свою гостью в одиночестве
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