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Кто из учёных древсти использовал слова география?
Кто из учёных древсти использовал слова география?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Эратосфен(математик,учёный,химик,географ) одна из его книг называлась "География" что означало "Землеописание"
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