Кто из знаменитых людей (писателей ,поэтов, деятелей науки и искусства )родияся в твоём регеоне
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Кто из знаменитых людей (писателей ,поэтов, деятелей науки и искусства )родияся в твоём регеоне
Ответ(ы):
Гость:
известный на Западе как Авиценна — средневековый персидский учёный, философ и врач, представитель восточного аристотелизма
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