Кто катой Валера ? Легенды про него

Легенда по имени Валерий Грушин «Погиб, спасая детей…» Так несколькими словами рассказывают историю жизни, подвига/поступка, гибели Валерия Грушина. Больше говорят о знаменитом на весь мир фестивале авторской песни, Грушинском фестивале. В 1968 году в городе Куйбышеве друзья решили встретиться, чтобы вспомнить погибшего год назад Валерия Грушина. Все они были туристами (сегодня их назвали бы экстремалами), любили на привалах у костра петь песни, свои и не свои, которые просто нравятся и все… Потому-то и придумалось устроить поход: с палатками, кострами, гитарами. Слет имени Грушина – таким было первое название. С тех пор и повелось среди друзей вспоминать о Валерии Грушине только так. В 1968 году произошло много чего интересного: в Чехословакии пытались обновить социализм, в Советском Союзе активизировалось диссидентское движение, во Франции студенты выходили на баррикады, в Китае в разгаре была «культурная революция». Все хотели перемен. И все понимали их по-своему. О человеке, ушедшем много лет назад, уже не рассказывают историй с подробностями, с пересказом смешных и грустных происшествий, с припоминанием ярких фраз и любимых словечек. У каждого свои воспоминания, и чаще вспоминают просто юность, где был Валера. Оттого, наверное, часто звучало: светлый человек, открытый, добрый… Семья Грушиных была нетипично традиционной для послевоенной поры. Тогда и отцы-то были не у всех, а Федор Иванович Грушин – военный летчик. «Мой папа – летчик!» – мечта всех мальчишек 30-60-х. Мама, Белла Яковлевна, ездила с мужем по всему Советскому Союзу, воспитывала детей, учила их музыке, сама прекрасно пела. В 1950-е Грушины осели в Куйбышевской области, в Новокуйбышевске. Федор Иванович работал на заводе, Белла Яковлевна в столовой, дети ходили в школу. Валера приносил домой щенков и котят, водил друзей к маме на работу – подкормиться. Отлично учился, любил петь. Добрый, талантливый, веселый. Такое детство можно пожелать любому ребенку. В Советском Союзе началась «оттепель». Это потом стало понятно, что оттепель, а тогда думалось, что грядут настоящие перемены. Но поколению, которое позже назвали «шестидесятниками», повезло: их юность и взросление совпали с переменами в мире, в стране, в людях. Иногда казалось, что у всего человечества началась новая эра. Новый человек должен был учиться отлично, работать на благо людей, совершенствовать себя физически и нравственно. Валера поступил в Куйбышевский авиационный институт на радиотехнический факультет. Туризмом увлекся еще в школе, полюбил песни у костра. Появилось трио «Поющие бобры». Сам Валера стихов не писал, но привозил из походов хорошие песни. О «шестидесятниках» написано много романов, песен, стихов, научных статей по социологии, психологии, истории, филологии. Фильмы снимают до сих пор. Если феномен 60-х в Европе характеризуют одним словом «бунт» – против любой власти, против любой дискриминации, против любого неравенства, то в СССР это время можно описать словом «свобода» – от тирании, от страха, но для смелых поступков, для творчества. Валера учился, вместе с друзьями ходил в походы на Саяны, Алтай, Карпаты, Кольский полуостров, Урал, пел песни. Чаще всего в группе он был руководителем – делать умел практически все, первым проходил в трудных местах, рюкзак брал самый большой. Однокурсники и товарищи говорят о нем как о человеке открытом, с легким характером, светлом. Он, наверное, просто был счастлив: молодой, талантливый, веселый, душа компании. Это все из детства. Сложно однозначно ответить на вопрос: зачем поколение 60-х постоянно испытывало себя? Шли в заведомо тяжелый поход, например? Или в горы? И это были не отчаянные «любители экстремальных видов отдыха», которых сейчас немало. Самые обычные ребята, вряд ли знавшие слово «адреналин», в нем все-таки есть хоть биохимическое объяснение. Они, конечно, пытались спеть в песнях – зачем. Но, скорее всего, это был вызов самому себе. Когда группа Грушина остановилась на реке Уде, все шло как обычно. На метеостанции удалось до-быть продуктов, собирались дальше плыть по реке. Потом произошла трагедия – Валерий Грушин погиб: у него на глазах перевернулась лодка, дети оказались в ледяной воде, Валерий кинулся в воду. Успел вытащить на берег девочку, поплыл за мальчишкой и исчез. Мальчика вскоре нашли ниже по течению, Валеру – нет. Его так и не нашли: в том месте постоянно гибли люди, в 1967 году, например, Уда выбросила 40 тел. На место трагедии поехал Федор Иванович, три недели пытался что-то узнать, найти Валеру. Белла Яковлевна так и не смогла поверить в смерть сына. И сегодня друзья вспоминают, что долго не верили, ждали, что вот он вернется, найдется. Просто такие люди, как Валера, обязательно должны быть – рядом или где-нибудь далеко, но непременно быть.