Кто мог написать " Слово о полку Игореве " только не пишите что не известен

Кто мог написать " Слово о полку Игореве " только не пишите что не известен

Ответ(ы):

Ответил Гость:
"Слово о полку Игореве" написал Д.С. Лихачев.
Похожие вопросы