Кто написал картину - три богатыря
Разное
Кто написал картину - три богатыря
Ответ(ы):
Гость:
Васнецов)))великий русский живописец,обычно писал картины к разным сказкам))
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