Кто написал картину - три богатыря

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Кто написал картину - три богатыря
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Васнецов)))великий русский живописец,обычно писал картины к разным сказкам))
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