Кто написал "красная шапочка"пож не удоляйте это мне очень надо

Кто написал "красная шапочка"пож не удоляйте это мне очень надо

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Шарль перро он критик 1628-1703 француз
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