Кто не поверил Герде, когда та говорила, что Кай умер, и заставил ее саму усомнитьс?? в его смерти? Мой ответ

Гость: Гость:

Это был ворон который принял кая за принца. ворон отвел герду в замок но когда герда взглянула на так называемого кая то сказала это не мой братец.ворон начал каркать и разбудил спящую рядом принцессу. когда та проснулась она была в ярости будто что она делает в нашей спальне. герда начала обьяснять. что оказалась здесь нечайно по вине ворона. а ворон ответил я думал это вы принцесса. но дело закончилось тем что герду отпустили и она уехала на красивой карете в шубке и красненьких сапожках. выбери те предложения которые нужны а то с моей памятью получился пересказ момента там где герда спрашивает где её братец.