КТО - НИБУДЬ Помогите пожалуйста решить неравенство 1) (X^2-4) /(X+1,5) ≥0 2)(1/3Х) / (X^2-8) ≤ 0 3)72-2X^2/X+9 ≥0 4)(5-X )/ (2-18X^2 ) lt; 0
Алгебра
КТО - НИБУДЬ Помогите пожалуйста решить неравенство 1) (X^2-4) /(X+1,5) ≥0 2)(1/3Х) / (X^2-8) ≤ 0 3)72-2X^2/X+9 ≥0 4)(5-X )/ (2-18X^2 ) lt; 0
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Гость:
Смотри формулы и все раскрывай там нечего делать
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