Кто-нибудь уже писал олимпиаду по химии?? (школьный тур) сложно??? (8 кл)
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Кто-нибудь уже писал олимпиаду по химии?? (школьный тур) сложно??? (8 кл)
Ответ(ы):
Гость:
Я писала в прошлом году трудновато конечно,но если учить тот не очень
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