Кто обитает на материке африке из животных

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Кто обитает на материке африке из животных
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Зебра, пингвин, жираф, лев, гепард, слон, леопард, много змей
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