Кто они? Напиши. Укажи фамилию автора. Англичанин Павля ("Англичанин Павля") Степа?? ("Жильцы старого дома") Том Сойер ( Приключения Тома Сойера) Горбач ("Жильцы старого дома") Милиционер Фунтик ("Жильцы старого дома") Матроск...

Литература

Кто они? Напиши. Укажи фамилию автора. Англичанин Павля ("Англичанин Павля") Степа?? ("Жильцы старого дома") Том Сойер ( Приключения Тома Сойера) Горбач ("Жильцы старого дома") Милиционер Фунтик ("Жильцы старого дома") Матроскин ("Дядя Фёдор, пёс и кот")

Автор: Гость