Кто они? Напиши. Укажи фамилию автора. Англичанин Павля ("Англичанин Павля") Степа?? ("Жильцы старого дома") Том Сойер ( Приключения Тома Сойера) Горбач ("Жильцы старого дома") Милиционер Фунтик ("Жильцы старого дома") Матроск...

Литература
Кто они? Напиши. Укажи фамилию автора. Англичанин Павля ("Англичанин Павля") Степа?? ("Жильцы старого дома") Том Сойер ( Приключения Тома Сойера) Горбач ("Жильцы старого дома") Милиционер Фунтик ("Жильцы старого дома") Матроскин ("Дядя Фёдор, пёс и кот")
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1.Другунский.- 2.- 3- 4-Успенский
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