Кто относился к категории зависимого населения Древнерусского государства? 1)Во??чинники 2)Холопы 3)Дружинники 4)Закупы 5)Рядовичи *в этом задании может быть как один,так и несколько правильных ответов. Помогите пожалуйст...

История

Кто относился к категории зависимого населения Древнерусского государства? 1)Во??чинники 2)Холопы 3)Дружинники 4)Закупы 5)Рядовичи *в этом задании может быть как один,так и несколько правильных ответов. Помогите пожалуйста)) заранее спасибО)

Автор: Гость