Кто относился к категории зависимого населения Древнерусского государства? 1)Во??чинники 2)Холопы 3)Дружинники 4)Закупы 5)Рядовичи *в этом задании может быть как один,так и несколько правильных ответов. Помогите пожалуйст...
История
Кто относился к категории зависимого населения Древнерусского государства? 1)Во??чинники 2)Холопы 3)Дружинники 4)Закупы 5)Рядовичи *в этом задании может быть как один,так и несколько правильных ответов. Помогите пожалуйста)) заранее спасибО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К категории зависимого населения Древнерусского государства относились: 2)Холопы 4)Закупы 5)Рядовичи
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