Кто отвести на все правильно дам 100 баллов 1) у Кати было 60 руб. За мороженое она заплатила 12 руб. Какую часть денег израсходовала Катя? 2) строительная фирма имела 360 0 00 руб.на покупку строй-материалов сначала истратили 40% всех денег,потом 29% остатка. Сколько денег теперь имеет фирма