Кто отвести на все правильно дам 100 баллов 1) у Кати было 60 руб. За мороженое она заплатила 12 руб. Какую часть денег израсходовала Катя? 2) строительная фирма имела 360 0 00 руб.на покупку строй-материалов сначала ...
Кто отвести на все правильно дам 100 баллов 1) у Кати было 60 руб. За мороженое она заплатила 12 руб. Какую часть денег израсходовала Катя? 2) строительная фирма имела 360 0 00 руб.на покупку строй-материалов сначала истратили 40% всех денег,потом 29% остатка. Сколько денег теперь имеет фирма
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Катя из расходовала 12/60=1/5 часть своих денег; 2) После первой покупки у фирмы осталось 360000*(1-0,4)=216000 рублей, после второй - 216000*(1-0,29)=153360 рублей. Если что-то непонятно - пишите))