Кто первый создал тачилку,ручку,карандаш,портфель (папка) ,телескоп, телефон Сделайте это и получите 30 баллов

История

Кто первый создал тачилку,ручку,карандаш,портфель (папка) ,телескоп, телефон Сделайте это и получите 30 баллов

Автор: Гость