Кто первый создал тачилку,ручку,карандаш,портфель (папка) ,телескоп, телефон Сделайте это и получите 30 баллов
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Кто первый создал тачилку,ручку,карандаш,портфель (папка) ,телескоп, телефон Сделайте это и получите 30 баллов
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