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Кто первый выдвинул гипотезу о строении мира
Кто первый выдвинул гипотезу о строении мира
Ответ(ы):
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Коперник!
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