Кто, по моему мнению,из русских писателей сильнее показал ужасы крепостного права?Написать не менее 150 слов

Литература
Кто, по моему мнению,из русских писателей сильнее показал ужасы крепостного права?Написать не менее 150 слов
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Автор: Гость
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Гость:
Отмена крепостного права? или что? вопрос не понял что то
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