Кто, по моему мнению,из русских писателей сильнее показал ужасы крепостного права?Написать не менее 150 слов
Литература
Кто, по моему мнению,из русских писателей сильнее показал ужасы крепостного права?Написать не менее 150 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отмена крепостного права? или что? вопрос не понял что то
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