Кто поможет 50 рублей на тел. Мне нужен стих для прадедушки, но можно для дедушки. В интернете их дохрена, но мне нужен стих до слез, до дрожжи, чтобы у всех мурашки по коже прошли! Минимум 4 четверостишия, то есть минимум 16 ...

Гость: Гость:

Ещё вчера,полной,ещё вчера Была пора с налетом серебра. Теперь года,которые прожиты, Уже червонным золотом покрыты. И в этом золоте для нас сомнения нет- И дни труда,и жизненных побед. Все,что обьять сознанием непросто, Вместила эта дата-девяносто! И день за днём,а преддверии тепла, Простая жизнь как реченька текла. И песню мы заздравую споем, И чарку именинника нальем, И пожелаем крепкого здоровья, Настоянного счастьем и любовью! Хороших дней без горестей и бед- Живи и здравствуй,наш отец и дед!