Кто такие англичане? В чем видит автор их заслуги? Какие преимущества получили жители колоний на своей новой родине по сравнению с жизнью европейских странах? Разделяете ли вы точку зрения автора? Если нет, выскажите свою.

История
Кто такие англичане? В чем видит автор их заслуги? Какие преимущества получили жители колоний на своей новой родине по сравнению с жизнью европейских странах? Разделяете ли вы точку зрения автора? Если нет, выскажите свою.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Англичане это те люди которые живут  Англии, или родились здесь 
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