Кто такие англичане? В чем видит автор их заслуги? Какие преимущества получили жители колоний на своей новой родине по сравнению с жизнью европейских странах? Разделяете ли вы точку зрения автора? Если нет, выскажите свою.

История

Кто такие англичане? В чем видит автор их заслуги? Какие преимущества получили жители колоний на своей новой родине по сравнению с жизнью европейских странах? Разделяете ли вы точку зрения автора? Если нет, выскажите свою.

Автор: Гость