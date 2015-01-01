Кто такие пуритане? Покажите связь между их учением и образом жизни

английские протестанты, последователи кальвинизма в Англии в XVI—XVII веках. В период правления Марии I Кровавой (1553—1558) многие протестанты эмигрировали из Англии в континентальную Европу. Там они познакомились с учением Кальвина. Вернувшись при Елизавете I на родину, они стали выступать за углубление Реформации, очищение англиканства от сохранявшихся католических элементов — требовали заменить епископат выборными старейшинами (пресвитерами), вместо мессы вести проповеди, обряды упростить, а некоторые даже уничтожить, лишить храмы украшений.