Кто такой Патрокл 5 класс

История
Кто такой Патрокл 5 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Патро́кл Менети́д — в древнегреческой мифологии сын Менетия и Сфенелы, родственник Ахилла. Будучи мальчиком, он во время игры в кости убил своего товарища Клитонима, из-за этого бежал с отцом к Пелею, другу отца по походу аргонавтов, во Фтию. Пелей очистил его от убийства. ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
разложите на простые множители произведение 1001*37
Ответить
Русский язык
Родственные слова к слову в выносить
Ответить
Геометрия
Дан треугольник асб с биссектриссой сд, ад=4,дБ =16,угол д прямой ,найти сд
Ответить
Русский язык
ПОМагите!!! сочинение по плану 1)Когда прочитали самостоятельно книгу как эта книга называется? 2)Любители вы читать сегодня? 3)чего чаще вс...
Ответить
Геометрия
Перпендикулярны ли векторы m {15,3} и n {2,10} Можно с пояснением пожалуйста !
Ответить