Кто такой Патрокл 5 класс

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Патро́кл Менети́д — в древнегреческой мифологии сын Менетия и Сфенелы, родственник Ахилла. Будучи мальчиком, он во время игры в кости убил своего товарища Клитонима, из-за этого бежал с отцом к Пелею, другу отца по походу аргонавтов, во Фтию. Пелей очистил его от убийства. ...