Кто в полях шумит пшеницей И летит крылатой птицей? Кто играет проводами, Поднимает пыль клубами? Кто к земле деревья клонит? Ктр волну морскую гонит? Спишите загадку.Подчеркните глаголы.Что они обозначают? На какой вопро...

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Кто в полях шумит пшеницей И летит крылатой птицей? Кто играет проводами, Поднимает пыль клубами? Кто к земле деревья клонит? Ктр волну морскую гонит? Спишите загадку.Подчеркните глаголы.Что они обозначают? На какой вопрос отвечают?

Автор: Гость