Кто в полях шумит пшеницей И летит крылатой птицей? Кто играет проводами, Поднимает пыль клубами? Кто к земле деревья клонит? Ктр волну морскую гонит? Спишите загадку.Подчеркните глаголы.Что они обозначают? На какой вопро...
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Кто в полях шумит пшеницей И летит крылатой птицей? Кто играет проводами, Поднимает пыль клубами? Кто к земле деревья клонит? Ктр волну морскую гонит? Спишите загадку.Подчеркните глаголы.Что они обозначают? На какой вопрос отвечают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы 1)Шумит 2)Летит 3)Играет 4)Поднимает 5)Клонит 6)Гонит Все эти глаголы отвечают на вопрос: Что делает. Они обозначают действия предмета
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