Кто в трагедии "Борис Годунов" палачи,жертвы и свидетели? Кто виновник в трагедии "Борис Годунов" ?

Гость: Гость:

КРЕМЛЕВСКИЕ ПАЛАТЫ(1598 года, 20 февраля)Князья Шуйский и Воротынский . Воротынский Наряжены мы вместе город ведать, Но, кажется, нам не за кем смотреть: Москва пуста; вослед за патриархом К монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога?Шуйский Чем кончится? Узнать не мудрено: Народ еще повоет да поплачет, Борис еще поморщится немного, Что пьяница пред чаркою вина, И наконец по милости своей Принять венец смиренно согласится; А там — а там он будет нами править По-прежнему.