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Кто выделил деньги Колумбу
Кто выделил деньги Колумбу
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Королева Кастилии Изабелла I и король Арагона Фердинанд II.
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