Кто живёт в Казахстане надеюсь ответит как переводится сарай с русского на казахский не дворец а сарай
Қазақ тiлi
Кто живёт в Казахстане надеюсь ответит как переводится сарай с русского на казахский не дворец а сарай
Ответ(ы):
Гость:
Я не их Казахстана, но переводчик в помощь: сарай - қамба
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