Кто живёт в Казахстане надеюсь ответит как переводится сарай с русского на казахский не дворец а сарай

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Кто живёт в Казахстане надеюсь ответит как переводится сарай с русского на казахский не дворец а сарай

Автор: Гость