Кто знает песню напиши кто написал и как называеться Когда мне мама говорила, все это пустое И только истинные ценности чего-то стоят И все это за кулисы одного театра И если режиссера нет, нет пути обратно Но я н...

Кто знает песню напиши кто написал и как называеться Когда мне мама говорила, все это пустое И только истинные ценности чего-то стоят И все это за кулисы одного театра И если режиссера нет, нет пути обратно Но я не понимал всей глубины тех слов Не понимал, что в этом мире есть любовь Есть вещи, о которых просто нужно знать И есть мгновения, чтобы человеком стать Все очень просто, семь грехов деньги и слава И что потом, когда в глаза посмотрит мама Судьбу решает не те звания, что получал А главное то, человеком ли ты стал Нам больше нужно отдавать, чем получать Все это простой закон и грех его не знать Давай задумаем и поменяем ты и я Ведь в этом мире мы семья Снова города мелькают словно тени В моей голове снова судный день Разбирая глубину всех этих слов Но, не понимая, что же делать, где любовь И вот опять один в пустой квартире Надо все перевернуть к черту в этом мире Но, как же быть, ведь все вокруг меня пустое И истинные ценности так мало стоят Есть ответ, семь грехов деньги и слава Вся суть в простых словах, их говорила мама Судьбу решает не та прибыль, что получал А главное то, человеком ли ты стал Нам больше нужно отдавать, чем получать Все это простой закон и грех его не знать Давай задумаем и поменяем ты и я Ведь в этом мире мы семья