Ку, помогите, нужнен образ Тараса Бульбы
Разное
Ку, помогите, нужнен образ Тараса Бульбы
Ответ(ы):
Гость:
аааааа, нужно сочинение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Что легло в основу сюжета романа ,, Дубровский"? Расскажите об этом. Почему Пушкин подчеркнул обыкновенность Дубровского?
Разное
Какие цели преследовал Корнилов? Почему его выступление было оценено как мятеж?Пожалуйста, помогите. Нужно дать ответы на эти вопросы ради 4 в четв...
Разное
Массивный брусок движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы, направленной под углом = 30° к горизонту (см. р...