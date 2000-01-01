Куб с ребром 20 см разрезали на кубики с ребром 2 см. Затем все эти кубики уложили в сплошной ряд. Чему равна длина этого ряда?

Математика

Куб с ребром 20 см разрезали на кубики с ребром 2 см. Затем все эти кубики уложили в сплошной ряд. Чему равна длина этого ряда?

Автор: Гость