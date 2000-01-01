Куб с ребром 20 см разрезали на кубики с ребром 2 см. Затем все эти кубики уложили в сплошной ряд. Чему равна длина этого ряда?
Математика
Куб с ребром 20 см разрезали на кубики с ребром 2 см. Затем все эти кубики уложили в сплошной ряд. Чему равна длина этого ряда?
Ответ(ы):
Гость:
10*10*10=1000 кубиков с ребром в 2 см 1000*2=2000см=20 м длинна ряда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите, пожалуйста, правильно исправить фразу: we have a poem to learn on memory, и эту: I very much love computer games
Физика
Русский язык
Право
Задача 2 После окончания высшего учебного заведения несколько групп выпускников решили объединить свои усилия и заняться собственным бизнесом. ...
Русский язык