Кубановедение .3 класс дополнительная информация про кавказкие горы

Уральские горы находятся на северо-западе России. Они лежат между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Длина Уральского хребта - более 2000 километров, ширина - от 40 до 150 км. Самая высокая точка Урала - гора Народная (1895 м.) . Уральские горы появились около 600 миллионов лет тому назад название «Уральские горы» появилось в XVIII веке, – так их назвал русский географ и историк Василий Татищев. В переводе с татарского языка «Урал» – означает «каменный пояс» . На Урале много бурных порожистых рек и ручьев, берущих начало у ледников и озёр. В горной области Урала насчитывается 3327 озёр общей площадью 98 кв. км. На Урале добывается нефть, природный газ, уголь, горючие сланцы, торф.