Куда вёл торговый путь из варяг в греки
История
Куда вёл торговый путь из варяг в греки
Ответ(ы):
Гость:
Из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию
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