Кулонометрическое титрование Ce (IV) электролитически генерируемыми ионами Fe(II) при силе тока 25,2 мА закончилось за 3 мин. 20 с. Какова масса церия в растворе?
Химия
Кулонометрическое титрование Ce (IV) электролитически генерируемыми ионами Fe(II) при силе тока 25,2 мА закончилось за 3 мин. 20 с. Какова масса церия в растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ce4+ +e- = Ce3+; Fe2+ -e- = Fe3+; Ce4+ + Fe2+ = Ce3+ + Fe3+; для восст-я 1 моль экв-в церия (z = 1) треб-я 96485 Кл элек-а, а факт. затрачено 0.0252*(3*60+20) = 5.04 Кл; в р-ре 5.04/96485 = 5.2236*10^-5 моль экв-в церия; масса церия в р-ре = 140*5.2236*10^-5 = 7.313*10^-3 г = 7.313 мг.
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