купец путешественник взял кредит на 10 месяцев - 10000 денежных единиц. Ежемесячная с??авка - 30 %. Сколько ему придется уплатить, вернувшись на родину
Математика
купец путешественник взял кредит на 10 месяцев - 10000 денежных единиц. Ежемесячная с??авка - 30 %. Сколько ему придется уплатить, вернувшись на родину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30%*10000=3000 это процент в мес. 3000*10мес=30000денеж. едениц ( проценты за 10 мес). 30000+10000(сам долг)= 40000 д.е. должен отдать
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