Купили 0,8 килограмм печенья и 1,2 килограмм конфет. за все заплатили 5,96. известно чт?? 1кг конфет дороже 1кг печенья на 1,3 тыс. руб. Сколько стоит 1кг конфет
Математика
Купили 0,8 килограмм печенья и 1,2 килограмм конфет. за все заплатили 5,96. известно чт?? 1кг конфет дороже 1кг печенья на 1,3 тыс. руб. Сколько стоит 1кг конфет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х руб - стоит 1 кг печеньев 1,3 +х руб - стоит 1 кг конфет 0,8х+1,2*(1,3+х)=5,96 2х+1,56=5,96 2х=5,96-1,56 2х=4,4 х=2,2 2,2 руб стоит 1 кг печеньев 2,2+1,3=3,5 руб стоит 1 кг конфет
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