Купили 0,8 килограмм печенья и 1,2 килограмм конфет. за все заплатили 5,96. известно чт?? 1кг конфет дороже 1кг печенья на 1,3 тыс. руб. Сколько стоит 1кг конфет

Математика

Купили 0,8 килограмм печенья и 1,2 килограмм конфет. за все заплатили 5,96. известно чт?? 1кг конфет дороже 1кг печенья на 1,3 тыс. руб. Сколько стоит 1кг конфет

Автор: Гость