Купили 1 кг 800 г сухофруктов из яблок груш и слив яблок них 4 частей груш и 3 части сл??в 2 части сколько граммов яблок груш и слив сухофруктов в отдельности? Указанию. Выразите массу сухофруктов в граммах.

Математика

Купили 1 кг 800 г сухофруктов из яблок груш и слив яблок них 4 частей груш и 3 части сл??в 2 части сколько граммов яблок груш и слив сухофруктов в отдельности? Указанию. Выразите массу сухофруктов в граммах.

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