Купили 1 кг 800 г сухофруктов из яблок груш и слив яблок них 4 частей груш и 3 части сл??в 2 части сколько граммов яблок груш и слив сухофруктов в отдельности? Указанию. Выразите массу сухофруктов в граммах.
Математика
Купили 1 кг 800 г сухофруктов из яблок груш и слив яблок них 4 частей груш и 3 части сл??в 2 части сколько граммов яблок груш и слив сухофруктов в отдельности? Указанию. Выразите массу сухофруктов в граммах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмём 1 часть за х , тогда 4х+3х+2х=1800г 9х=1800г Х=200г Яблок -800г Груш-600г Слив-400г
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