Купили 3 кг печива и 2 кг цукерок и заплатилиза покупку95грн.скаильки коштуэ 1 кг цукерок и 1 кг печива якщо цукеркы на 10 гривень дорожче за печиво
Математика
Купили 3 кг печива и 2 кг цукерок и заплатилиза покупку95грн.скаильки коштуэ 1 кг цукерок и 1 кг печива якщо цукеркы на 10 гривень дорожче за печиво
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x +2(x+10)=95 3x+2x+20=95 5x+20=95 5x=95-20 5x=75 x=75:5=15 15 griven pechivo 25 griven cukerki
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