Купили 36 цветных карандашей из них 12 карандашей было в больших коробках осталось ??стальные в маленьких коробках 6 штук в каждую Сколько было маленьких коробок с карандашами
Математика
Купили 36 цветных карандашей из них 12 карандашей было в больших коробках осталось ??стальные в маленьких коробках 6 штук в каждую Сколько было маленьких коробок с карандашами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36-12=24(к.)-в маленькой коробке. 2)24:6=4(коробки) Ответ:4 коробки с маленькими карандашами
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