Купили 36 цветных карандашей из них 12 карандашей было в больших коробках осталось ??стальные в маленьких коробках 6 штук в каждую Сколько было маленьких коробок с карандашами

Математика

Купили 36 цветных карандашей из них 12 карандашей было в больших коробках осталось ??стальные в маленьких коробках 6 штук в каждую Сколько было маленьких коробок с карандашами

Автор: Гость