Купили 4 книги. стоимость 2й, 3й и 4й - 98грн. стоимость 1й,3й и 4й - 109грн. 1й, 2й, и 4й - 91 грн. 1й, 2й, и 3й - 77 грн. сколько стоит каждая книга?

Математика

Купили 4 книги. стоимость 2й, 3й и 4й - 98грн. стоимость 1й,3й и 4й - 109грн. 1й, 2й, и 4й - 91 грн. 1й, 2й, и 3й - 77 грн. сколько стоит каждая книга?

Автор: Гость