Купили 4 одинаковых мотка белой шерсти и 6 таких же мотков синей шерсти по одинаковой цене. За всю шерсть заплатили 9600 сумов. Сколько стоит один моток шерсти? Сколько стоит вся белая шерсть? Сколько стоит вся синяя шерсть? П...

Математика

Купили 4 одинаковых мотка белой шерсти и 6 таких же мотков синей шерсти по одинаковой цене. За всю шерсть заплатили 9600 сумов. Сколько стоит один моток шерсти? Сколько стоит вся белая шерсть? Сколько стоит вся синяя шерсть? Пожалуйста помогите составить условие к задаче и решение.

Автор: Гость