Купили 5 банок белой краски по 9 руб. И столько же голубой по 8 руб. Сколько денег заплатили? Купили 10 клубничных йогуртов по 3руб. И столько же черничных по 4 руб. Сколько денег заплатили?

Математика

Купили 5 банок белой краски по 9 руб. И столько же голубой по 8 руб. Сколько денег заплатили? Купили 10 клубничных йогуртов по 3руб. И столько же черничных по 4 руб. Сколько денег заплатили?

Автор: Гость