Купили 5 банок белой краски по 9 руб. И столько же голубой по 8 руб. Сколько денег заплатили? Купили 10 клубничных йогуртов по 3руб. И столько же черничных по 4 руб. Сколько денег заплатили?
Математика
Купили 5 банок белой краски по 9 руб. И столько же голубой по 8 руб. Сколько денег заплатили? Купили 10 клубничных йогуртов по 3руб. И столько же черничных по 4 руб. Сколько денег заплатили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Купили белой краски-5 б по 9 р купили голубой краски- 5 банок по 8 р всего денег потрачено - ? 1) 5*9 =45 (руб)- потратили на белую краску 2)5 * 8 = 40 (руб) - потратили на голубую краску 3)45 + 40 = 85 (руб) - потратили на все вместе Ответ: 85 рублей Аналогично со следующей задачей
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