Купили 5 целых 3/5 кг яблок а вишен на 3 целых 1/5 кг меньше. какова масса покупки? 1) 8кг 2) 7кг 3) 2 целых 2/5 кг 4) 8 целых 4/5

Математика

Купили 5 целых 3/5 кг яблок а вишен на 3 целых 1/5 кг меньше. какова масса покупки? 1) 8кг 2) 7кг 3) 2 целых 2/5 кг 4) 8 целых 4/5

Автор: Гость