Купили 5 целых 3/5 кг яблок а вишен на 3 целых 1/5 кг меньше. какова масса покупки? 1) 8кг 2) 7кг 3) 2 целых 2/5 кг 4) 8 целых 4/5
Математика
Купили 5 целых 3/5 кг яблок а вишен на 3 целых 1/5 кг меньше. какова масса покупки? 1) 8кг 2) 7кг 3) 2 целых 2/5 кг 4) 8 целых 4/5
Ответ(ы):
Гость:
1) 5 целых 3/5-3целых 1/5=2 целых 2/5 (кг) вишни 2) 5 целых 3/5+2 целых 2/5=7 целых 5/5=8 целых
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