Купили 60 тетрадей, причем тетрадей в клетку в 2 раза больше, чем тетрадей в линейку. Сколько частей приходится на тетради в линейку? На тетради в клетку? На все тетради? Сколько купили тетрадей в линейку? Сколько - в клетку? ...

Математика

Купили 60 тетрадей, причем тетрадей в клетку в 2 раза больше, чем тетрадей в линейку. Сколько частей приходится на тетради в линейку? На тетради в клетку? На все тетради? Сколько купили тетрадей в линейку? Сколько - в клетку? Ответьте на все вопросы с пояснениями по действиям. Большое спасибо!

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