Купили 60 тетрадей, причем тетрадей в клетку в 2 раза больше, чем тетрадей в линейку. Сколько частей приходится на тетради в линейку? На тетради в клетку? На все тетради? Сколько купили тетрадей в линейку? Сколько - в клетку? ...
Математика
Купили 60 тетрадей, причем тетрадей в клетку в 2 раза больше, чем тетрадей в линейку. Сколько частей приходится на тетради в линейку? На тетради в клетку? На все тетради? Сколько купили тетрадей в линейку? Сколько - в клетку? Ответьте на все вопросы с пояснениями по действиям. Большое спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ленейку-? Т. В клетку-?, В 2 раза б. Всего т.- 60 1)60*2=120(т.)- в клетку 2)120-60=60(т.)-в ленейку- Ответ: 120 тетрадей в клетку,60 тетрадей в ленейку-.
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