Купили 7 банок варенья и 5 банок джема .В каждую банку варенья вошло в кг, а в каждую банку джема на 1 кг меньше. Сколько кг купили ?

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Купили 7 банок варенья и 5 банок джема .В каждую банку варенья вошло в кг, а в каждую банку джема на 1 кг меньше. Сколько кг купили ?

Автор: Гость