Купили 7 банок варенья и 5 банок джема .В каждую банку варенья вошло в кг, а в каждую банку джема на 1 кг меньше. Сколько кг купили ?
Разное
Купили 7 банок варенья и 5 банок джема .В каждую банку варенья вошло в кг, а в каждую банку джема на 1 кг меньше. Сколько кг купили ?
Ответ(ы):
Гость:
7b+5(b-1)=7b+5b-5=12b-5(кг) Ответ: 12b-5 (кг)
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