Купили 7 упаковок яиц по 12 штук в каждой. Сколько яиц останется еслм расзодовать по 4 яйца в течение 7 дней?
Математика
Купили 7 упаковок яиц по 12 штук в каждой. Сколько яиц останется еслм расзодовать по 4 яйца в течение 7 дней?
Ответ(ы):
Гость:
Всего яиц: 7*12=84 4*7=28 - израсходовано 84-28=56 - останется
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