Купили 7 упаковок яиц по 12 штук в каждой. Сколько яиц останется еслм расзодовать по 4 яйца в течение 7 дней?

Математика

Купили 7 упаковок яиц по 12 штук в каждой. Сколько яиц останется еслм расзодовать по 4 яйца в течение 7 дней?

Автор: Гость