Купили 90 тетрадей в клетку и в ленейку, причём тетрадь в клетку было в 4 раза больше, чем в линейку. Сколько купили тетрадей в клетку? Сколько купили тетрадей в линейку?--- ----------------------------------- Пожал...

Разное

Купили 90 тетрадей в клетку и в ленейку, причём тетрадь в клетку было в 4 раза больше, чем в линейку. Сколько купили тетрадей в клетку? Сколько купили тетрадей в линейку?--- ----------------------------------- Пожалуйста объясните как решали. Эта задача на части. Естли сможете сделайте условие. :)

Автор: Гость