Купили 90 тетрадей в клетку и в ленейку, причём тетрадь в клетку было в 4 раза больше, чем в линейку. Сколько купили тетрадей в клетку? Сколько купили тетрадей в линейку?--- ----------------------------------- Пожал...
Разное
Купили 90 тетрадей в клетку и в ленейку, причём тетрадь в клетку было в 4 раза больше, чем в линейку. Сколько купили тетрадей в клетку? Сколько купили тетрадей в линейку?--- ----------------------------------- Пожалуйста объясните как решали. Эта задача на части. Естли сможете сделайте условие. :)
Ответ(ы):
Гость:
Клетка-#### Линия-# Всего-90 тет Реш: 90:5=18 линия 18*4=72 клетка Как решать: Всего: сколько#=# #*сколько нужно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Какие неславянские языки использует русский алфавит (кириллицу)? Выскажите свои предположения о том, каковы социально-исторические причины этого фа...
Разное
Разное
Помогите пожалуйста,не могу понять уравнение х*х-1=8,на других сайтах объясняют так х*х-1=8 х=8+1 х=9 х=√9 х=3 х=-3 проверка 3*3-1=8 -3*(-3)-...