Купили дюжину (12 шт) носовых платков по 1 р за штуку , 4 пары носков по 4 р. за пару и 2 майки по 10 р штуку за штуку . Сколько денег заплатили

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Купили дюжину (12 шт) носовых платков по 1 р за штуку , 4 пары носков по 4 р. за пару и 2 майки по 10 р штуку за штуку . Сколько денег заплатили

Автор: Гость