купили молотый кофе и кофе в зернах в зернах купили3 / 8 кг.а молотого на 1 / 8кг меньш?? сколько всего килограммов кофе купили. очень срочно Помогите решить задачу

Математика
купили молотый кофе и кофе в зернах в зернах купили3 / 8 кг.а молотого на 1 / 8кг меньш?? сколько всего килограммов кофе купили. очень срочно Помогите решить задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3/8-1/8=2/8(кг)-молотого кофе. 2)3/8+2/8=5/8(кг)-кофе всего купили.
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