купили молотый кофе и кофе в зернах в зернах купили3 / 8 кг.а молотого на 1 / 8кг меньш?? сколько всего килограммов кофе купили. очень срочно Помогите решить задачу

Математика

купили молотый кофе и кофе в зернах в зернах купили3 / 8 кг.а молотого на 1 / 8кг меньш?? сколько всего килограммов кофе купили. очень срочно Помогите решить задачу

Автор: Гость