Купили на равные суммы денег конфеты белочка ценой 20 зедов за килограмм и Мишка на севере цена 30 зедов за килограмм зед условная денежная единица. купленные сладости перемешали Во сколько обошлись 100 грамм полученной смеси. ...

Математика
Купили на равные суммы денег конфеты белочка ценой 20 зедов за килограмм и Мишка на севере цена 30 зедов за килограмм зед условная денежная единица. купленные сладости перемешали Во сколько обошлись 100 грамм полученной смеси. А 25 зедов Б 24 зедов В 2,5 зедов г 2,4 зедов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку купили конфеты Белочка и Мишка на севере на одинаковые суммы денег. Т.е. если Белочки купили х кг, тогда стоимость конфет будет 20х зедов. По условию задачи конфеты купили на равные суммы, поэтому Мишки на Севере купили также на 20х зедов, при этом их вес составит 20х/30=2/3х кг. Тогда общая стоимость смеси конфет составит (20х+20х)=40х зедов. При этом общий вес конфет составит х+2/3х=5/3х кг Чтобы узнать стоимость смеси конфет за 1 кг: 40х:(5/3х)=40*3/5=24 зеда/кг 24/10=2,4 зеда стоимость 100 граммов смеси Ответ Г) 2,4 зеда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить !! Срочно!!!!! Математика 5 класс математический тренажёр В.И.Жохова
Ответить
История
Что модно увидеть с китайской стены ??? можно ли увидеть реки ? какие? горы? какие?
Ответить
Литература
Почему штольц пробудил интерес ольги к обломову
Ответить
Литература
Все эпитеты со сказки пушкина о мёртвой царевне и о семи богатырях?
Ответить
Другие предметы
Запиши ,от какого слова произошло слово хранитель
Ответить